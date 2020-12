Kubas Staatschef Diaz-Canel hat angekündigt, das im Land geltende doppelte Währungssystem abzuschaffen.

Er sagte im Staatsfernsehen, ab dem 1. Januar 2021 würden der kubanische Peso und der konvertible Peso zusammengeführt. Das doppelte Währungssystem gibt es in Kuba seit 26 Jahren. Den kubanischen Peso nutzen vor allem Einheimische, in ihm werden auch die staatlichen Löhn ausgezahlt. Der konvertible Peso ist dem US-Dollar angeglichen und dient unter anderem zur Zahlung von Devisengeschäften sowie in Hotels und bei Flügen.



Die Kommunistische Partei in Kuba ist schon länger bemüht, das System abzuschaffen, weil es ihrer Ansicht nach ein Hindernis für den Fortschritt ist.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.