Die USA haben neue Sanktionen gegen Kuba verhängt.

Mit Ausnahme der Hauptstadt Havanna dürfen US-Fluggesellschaften ab dem 10. Dezember keine Flughäfen in Kuba mehr ansteuern. Das teilte das Verkehrsministerium in Washington mit. Zur Begründung hieß es, die kubanische Regierung unterdrücke das eigene Volk und unterstütze den venezolanischen Präsidenten Maduro, den die USA nicht mehr anerkennen.



Nach jahrzehntelanger Konfrontation hatte 2014 unter dem damaligen US-Präsidenten Obama eine Annäherung an Kuba begonnen. Sein Nachfolger Trump machte diese Politik jedoch weitgehend rückgängig. Unter anderem dürfen US-Unternehmen keine Flugzeuge mehr an kubanische Gesellschaften verleihen und US-Kreuzfahrtschiffe Kuba nicht mehr ansteuern.