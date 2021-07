Wegen der Unterdrückung regierungskritischer Proteste in Kuba haben die USA weitere Sanktionen verhängt.

Die Regierung in Washington setzte den Chef der kubanischen Polizei, Callejas Valcarce, und dessen Stellvertreter auf eine schwarze Liste. In der Regel werden dann Konten gesperrt und Transaktionen unterbunden. Präsident Biden erklärte, es würden weitere Strafmaßnahmen folgen, sollte es in Kuba keine drastischen Veränderungen geben.



Den beiden kubanischen Polizeivertretern wirft Washington schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Die Behörden des Karibikstaats waren vor zwei Wochen gegen Demonstranten vorgegangen. Ein 36-jähriger Mann starb bei einer Kundgebung am Stadtrand von Havanna, mehr als hundert Menschen wurden festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.