In Kuba ist nach Medienberichten ein Demonstrant zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, weil er ein Plakat von Fidel Castro zerrissen hat.

Ein entsprechendes Urteil habe in dieser Woche ein Gericht in San Jose de las Lajas bestätigt, meldet das regierungskritische Portal "Diario de Cuba". Die Anklage hatte die Aktion während der Proteste im Juli als Angriff und Missachtung der Autorität Cstros und als Anstiftung zu einer Straftat gewertet.



Vor dem Hintergrund der Versorgungskrise in Kuba hatten im Juli tausende Menschen gegen staatliche Repression und für eine demokratische Öffnung des Ein-Parteien-Systems demonstriert. Damals waren die Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Proteste vorgegangen. Zahlreiche Journalisten, Künstler, Aktivisten und Intellektuelle wurden verhaftet.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.