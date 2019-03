Die USA haben die Verweildauer für Kubaner mit Touristen-Visa drastisch verkürzt.

Danach gelten Visa etwa für Familienbesuche, medizinische Behandlungen oder Urlaubsreisen in die USA nicht mehr für fünf Jahre, sondern nur noch für drei Monate. Außerdem ist es nicht mehr möglich, in dieser Zeit mehrfach ein- und auszureisen. Die US-Botschafterin in Havanna, Tekach, begründete dies damit, dass Kuba seinerseits US-Bürger mit Touristen-Visa auch nur für höchstens drei Monate einreisen lasse.