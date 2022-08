Die Ostseepipeline Nord Stream 2. (picture alliance/dpa/Stefan Sauer)

Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Brandmann, sagte, es sei ihr völlig unbegreiflich, wie man auf so eine skurrile Forderung kommen könne. Eine Öffnung von Nord Stream 2 ließe sich in keiner Weise mit der Beschlusslage der FDP in Einklang bringen. FDP-Fraktionschef Dürr erklärte, man berate derzeit über Wege, wie die Energiekrise im Winter abgewendet werden könne. Eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 gehöre nicht dazu. Der Außenpolitiker Lambsdorff betonte, es wäre ein Debakel, wenn man die Pipeline in Betrieb nähme. Damit würde Deutschland im Alleingang den politischen Konsens in NATO und EU zerstören.

Kubicki hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, es gebe keinen vernünftigen Grund, Nord Stream 2 nicht zu öffnen. Er verwies dabei auch darauf, dass die Bundesregierung Schaden von Deutschland abwenden müsse.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.