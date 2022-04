Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP (picture alliance/ dpa/ Michael Kappeler)

Der FDP-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er verstehe zwar, dass das Gemeinwesen seine obersten Vertreter nach deren Tätigkeit besonders würdige. Ob dies aber - abgesehen vom Amt des Bundespräsidenten - unbeschränkt auf Lebenszeit gelten müsse, bezweifele er. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Mihalic, erklärte, es fänden derzeit Gespräche darüber statt.

Das Thema war zuletzt unter anderem wegen Altkanzler Schröder -SPD- in den Blick geraten, der wegen seiner Tätigkeiten für russische Energieunternehmen in der Kritik steht. Für Personalausgaben in dessen Büro wurden im vergangenen Jahr 407.000 Euro aus der Staatskasse gezahlt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.