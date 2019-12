Die amerikanische Schauspielerin Sue Lyon ist tot.

Wie die "New York Times" unter Berufung auf Freunde meldet, starb sie im Alter von 73 Jahren in Los Angeles. - Sue Lyon wurde im Alter von 14 Jahren berühmt durch ihre Titelrolle in Stanley Kubricks "Lolita". Der Film, der auf dem Roman von Vladimir Nabokov beruht, war einer der umstrittensten Werke der frühen 60er Jahre. Lyon erhielt für ihre Darstellung der Lolita einen Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin. Sie spielte noch in einigen weiteren Filmen mit, ehe sie ihre Karriere 1980 beendete.