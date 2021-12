SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. (Archivbild) (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Auch wenn es auf die Daten der Corona-Impfung beschränkt sei, sehe er die grundlegende Gefahr, dass dann der Zugriff auf weitere Informationen möglich sei, sagte Kühnert den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Außerdem sehe er nicht, wie vollkommen überlastete Gesundheitsämter das auch noch leisten sollten. Der designierte CDU-Vorsitzende Merz warf im ZDF die Frage auf, wie eine mögliche Impfpflicht in Deutschland durchgesetzt werde. Er hob in dem Zusammenhang hervor, dass es bisher kein nationales Impfregister gebe, so dass man nicht wisse, wer geimpft und wer nicht geimpft sei.

