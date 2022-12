Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und Generalsekretär Kevin Kühnert. (Michael Kappeler/dpa )

Er stelle unter ihnen eine Form von Absolutismus fest, sagte er dem Portal "Zeit-Online". Sie agierten nach dem Motto, was seien schon demokratische Spielregeln gegen das, was man verteidigen wolle. Wer das tue, halte konsequenterweise Angriffe auf demokratische Parteien, auf die kritische Infrastruktur und vielleicht sogar auf die Gesundheit von Menschen für legitim, führte der SPD-Generalsekretär aus. An diesem Punkt sei für ihn Schluss. Zugleich betonte Kühnert, er selbst sei jahrelang auf die Straße gegangen, um Nazi-Aufmärsche zu verhindern. Daher wolle er zivilen Ungehorsam nicht per se an den Pranger stellen.

Die Gruppierung "Letzte Generation" hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Straßen blockiert, Kunstwerke attackiert und zuletzt den Hauptstadtflughafen BER zeitweise lahmgelegt. Für die kommende Woche hat sie weitere Störaktionen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.