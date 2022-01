Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und Generalsekretär Kevin Kühnert (Michael Kappeler/dpa )

Man arbeite mit Hochdruck an Lösungen, sagte Kühnert der Nachrichtenagentur Reuters. Hintergrund sind die stark gestiegenen Gaspreise. Kühnert appellierte an die Versorger, Gas- und Stromsperren unter allen Umständen zu vermeiden. Man habe versprochen, Menschen mit schmalem Budget davor zu schützen, wenn sie unvermittelt von gesellschaftlichen Entwicklungen überfahren würden. Ziel sei, dass in Deutschland bezahlbar gewohnt werden könne, wozu auch die Nebenkosten gehörten, betonte der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.