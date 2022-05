Landtagswahl in NRW

Zeigt sich trotz der Stimmenverluste seiner Partei in NRW zuversichtlich: Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und Generalsekretär Kevin Kühnert. (Michael Kappeler/dpa )

Dies gelte für den Fall, dass es am Ende für Rot-Grün oder auch eine Ampelkoalition reiche, sagte Kühnert in Berlin. Die bisherige schwarz-gelbe Regierung sei klar abgewählt worden. CDU-Präsidiumsmitglied Spahn erwiderte, wer mit einem historisch schlechtem Wahlergebnis Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung stelle, dem sei nicht zu helfen. Anders als erwartet habe es in Nordrhein-Westfalen kein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben, sondern einen klaren Sieg der CDU. Die Grünen-Ko-Vorsitzende Lang begrüßte das gute Ergebnis ihrer Partei. Mit wem man am Ende regiere, werde davon abhängen, mit wem man Klimaneutralität erreichen könne. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Vogel, sprach von einer schweren Niederlage seiner Partei, die schmerze. Bei der Regierungsbildung liege der Ball ersteinmal bei den anderen. Der AfD-Bundessprecher Chrupalla bezeichnete das Abschneiden seiner Partei als nicht zufriedenstellend.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.