Der Juso-Vorsitzende Kühnert hält an seiner Kritik an der Großen Koalition fest, ruft seine Partei aber zugleich auf, die Folgen eines eventuellen Austritts zu bedenken.

Kühnert sagte der "Rheinischen Post", wer eine Koalition verlasse, gebe einen Teil der Kontrolle aus der Hand. Das sollten die Delegierten auf dem Parteitag berücksichtigen. Es gehe um die Abwägung, ob man es wichtiger finde, weiter politische Inhalte aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen, oder ob man den Vertrauensverlust insbesondere junger Menschen gegenüber der Politik schwerer gewichte.



Seine Haltung zur Großen Koalition habe sich seit dem Eintritt vor eineinhalb Jahren nicht geändert, betonte der Juso-Vorsitzende. Aber das Groko-Mitgliedervotum von damals gelte. Im März 2018 hatte die SPD-Basis mit einer Mehrheit von gut zwei Dritteln für eine Neuauflage der Koalition mit CDU und CSU gestimmt. Kühnert gehörte zu den prominentesten Gegnern.

Klarstellung auf Twitter

Nachdem zahlreiche Medien berichtet hatten, Kühnert habe vor einem Ausscheiden aus der Groko "gewarnt", meldete sich der Juso-Chef auf Twitter mit einer Klarstellung zu Wort. In einem Video erklärt er, seine Interview-Äußerungen seien "kein Votum für oder gegen irgendetwas". Sie relativierten auch nicht seine Ablehnung der Großen Koalition. Der SPD-Parteitag habe durchaus das Recht, "das Ding zu beenden oder den Weg zum Ende einzuleiten", erklärte Kühnert. Er maße sich nicht an, da Empfehlungen zu geben oder jemanden zu "warnen".



Die designierten SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans haben Bedingungen für eine Fortsetzung der Großen Koalition gestellt. Die Frage, ob die Koalition Bestand haben soll, wird auf dem am Freitag beginnenden Parteitag aller Voraussicht nach aber nicht direkt zur Abstimmung gestellt. Kühnert bewirbt sich um einen Posten als stellvertretender Parteivorsitzender.