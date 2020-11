Die Verbraucherorganisation Foodwatch wirft der Lebensmittelkette Aldi vor, ihre Kunden beim Thema Kükentöten zu täuschen.

Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, hat Foodwatch Klage am Landgericht Essen eingereicht. Die Organisation kritisiert demnach die Werbung des Discounters, in der es wörtlich heißt: "Wir schaffen das Kükentöten ab." Die Aussage ist laut Foodwatch irreführend, da sich das Versprechen lediglich auf die Eier im Karton bezieht. Nicht berücksichtigt seien verarbeitete Eier beispielsweise in Kuchen, Nudeln oder Fertiggerichten. Im Zuge dieser Produktion würden weiterhin männliche Küken getötet.



Aldi wollte sich angesichts des laufenden Verfahrens nicht zu den Vorwürfen äußern. Foodwatch hatte zuvor bereits Lidl wegen vergleichbarer Werbung abgemahnt. - Jedes Jahr werden in Deutschland 45 Millionen männliche Küken in der Legehennen-Zucht direkt nach dem Schlüpfen getötet.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.