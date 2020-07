Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner bereitet ein Gesetz vor, das das Töten männlicher Küken aus wirtschaftlichen Gründen verbieten soll.

Eine Sprecherin der CDU-Politikerin bestätigte in Berlin Berichte, wonach ein entsprechender Entwurf bereits in Arbeit ist. Zur Begründung hieß es, bisherige Vorschläge der Geflügelwirtschaft zu dem Thema reichten nicht aus. Zudem sei inzwischen ein Verfahren marktreif, das Geschlecht bereits im Ei zu bestimmen und männliche Küken gar nicht erst schlüpfen zu lassen. In Deutschland ist das Kükentöten nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nur noch für eine Übergangszeit zulässig, bis alternative Verfahren umsetzbar sind.



Bisher werden in Deutschland jährlich rund 45 Millionen männliche Küken nach dem Schlüpfen getötet, da sie keine Eier legen und weniger Fleisch ansetzen wie gezüchtete Mast-Hähnchen. Ein weiterer Ansatz wäre, einheitliche Zuchtreihen für Eierproduktion und Mast zu verwenden.