Nach der Ankündigung des CDU-Vorsitzenden Laschet zu einer personellen Erneuerung der Partei mehren sich die Forderungen für eine stärkere Beteiligung der Basis.

Der Vorsitzende des Hamburger Landesverbandes, Ploß, sprach sich für eine Mitgliederbefragung aus. Er sagte der "Rheinischen Post", es sei nun wichtig, dass der Prozess transparent, zügig und unter Einbeziehung der Mitglieder verlaufe. Der frühere Unions-Fraktionschef Merz betonte im ZDF, er halte es für richtig, die rund 400.000 Menschen an der Basis in die anstehenden personellen Entscheidungen mit einzubeziehen. Der ehemalige Generalsekretär der CDU, Polenz, äußerte sich ähnlich. Er könne sich vorstellen, dass sich die Parteibasis eine Teamlösung an der Spitze wünsche, sagte Polenz im Deutschlandfunk. Die Art der Verständigung auf die Kanzlerkandidatur wie zwischen Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Söder im Vorfeld der Bundestagswahl wolle niemand mehr. Zudem bezeichnete es Polenz als Affront und völlig überflüssig, dass Söder die Tür zu Jamaika zugeschlagen habe.

