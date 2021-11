Der CDU-Politiker Röttgen hat seine Partei mit Blick auf die bevorstehende personelle Neuaufstellung vor einem Rechtsruck gewarnt.

Es gebe bei den Christdemokraten unterschiedliche Richtungen, sagte Röttgen im ZDF. So gebe es etwa Konservativere und Liberalere sowie Vertreter des Arbeitnehmerflügels. Die CDU dürfe aber keine "Richtungspartei" werden, sondern müsse Partei der "modernen Mitte" bleiben. Nur dort könne man Wahlen gewinnen. Sollte die CDU hingegen eine "Rechtsverschiebung" erleben, ließe sie anderen Parteien freien Raum, sich in der Mitte zu etablieren. Fragen, inwieweit er selbst den Bundesvorsitz anstrebe, wich Röttgen aus.



Die CDU will ihre personelle Neuaufstellung nach dem Debakel bei der Bundestagswahl bis Ende Januar abgeschlossen haben. Der Vorstand hatte gestern einstimmig beschlossen, dass dies auf einem Parteitag in Hannover geschehen soll. Noch in diesem Jahr findet eine Mitgliederbefragung über die Nachfolge des Bundesvorsitzenden Laschet statt.

