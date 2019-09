Gegen den belgischen Kandidaten für das Amt des EU-Justizkommissars, Reynders, laufen Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft seines Heimatlandes.

Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, gibt es eine vorläufige Untersuchung wegen Geldwäsche in der Demokratischen Republik Kongo. Die Anschuldigungen gegen den belgischen Außenminister gingen auf einen ehemaligen Mitarbeiter des Geheimdienstes zurück. Laut Berichten belgischer Zeitungen sind die Ermittlungen in einem sehr frühen Stadium. Reynders selbst nahm bislang nicht Stellung. Im Europäischen Parlament beginnen Ende des Monats Anhörungen, ob die vorgeschlagenen Kandidaten für die Kommission geeignet sind.