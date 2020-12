Der gewählte US-Präsident Biden will offenbar Kaliforniens Generalstaatsanwalt Becerra zum Gesundheitsminister machen.

Dies berichteten übereinstimmend mehrere US-Medien unter Berufung auf Bidens Umfeld. Becerra wäre der zweite Minister in Bidens Kabinett mit lateinamerikanischer Abstammung. Während seiner Zeit als Kongressabgeordneter galt er als Verfechter der Rechte von Latinos; außerdem setzte sich für das Gesundheitsprogramm des damaligen Präsidenten Obama ein.



Dem Gesundheitsministerium kommt in der Corona-Krise besondere Bedeutung zu. Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land weltweit. Insgesamt verzeichneten die Vereinigten Staaten bereits mehr als 14,7 Millionen Corona-Fälle. Mehr als 282.000 Infizierte starben. Biden wirft Präsident Trump vor, bei der Bekämpfung der Krise versagt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.