Der CDU-Vorsitzende Laschet hat seine Partei zu konstruktiver Oppositionsarbeit im Bundestag aufgerufen. Das bedeute konkret, nicht schrill, laut und populistisch aufzutreten, sagte Laschet im niedersächsischen Goslar in einer Rede zum 70. Jahrestag des CDU-Gründungsparteitages.

Stattdessen gehe es darum, Alternativen aufzuzeigen, um spätestens in vier Jahren wieder regierungsfähig zu werden. In Goslar hatte im Oktober 1950 der erste Bundesparteitag der Christdemokraten stattgefunden. Pandemiebedingt war der Festakt im vergangenen Jahr ausgefallen. Er wurde nun ebenso nachgeholt wie die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Vereinigung der Landesverbände aus West und Ost im Oktober 1990 im Zuge der Deutschen Einheit.



Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und frühere Bundestagspräsident Lammert warnte in seiner Rede davor, das CDU-Wahldebakel vorschnell als endgültiges Zeichen für ein Ende der Volksparteien zu verstehen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.