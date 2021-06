Der künftige Militär-Rabbiner der Bundeswehr, Balla, will jüdische Soldaten zu einem offenen Umgang mit ihrem Glauben ermutigen.

Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, manche hätten damit keine Probleme. Andere aber fühlten sich jedoch nicht wohl bei dem Gedanken, sich den anderen in der Truppe entsprechend mitzuteilen. Es werde die Gesellschaft ein Stück freier machen, wenn man seine jüdische Identität offener zeigen könne, ohne Benachteiligungen fürchten zu müssen. Balla fügte hinzu, er beobachte Vorfälle mit rechtsextremem oder antisemitischem Hintergrund in der Bundeswehr mit Sorge. Extremismus greife die Gesellschaft als Ganzes an.



Der neue Militär-Bundesrabbiner soll am 21. Juni in sein neu geschaffenes Amt eingeführt werden. Ballo betonte, er wolle künftig für alle Soldaten in der Truppe ansprechbar sein.

