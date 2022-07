Der künftige kolumbianische Präsident Petro will die Friedensgespräche mit der marxistischen ELN-Guerilla wieder aufnehmen. (Fernando Vergara/AP/dpa )

Das kündigte Petro in einem Radio-Interview an. Sein Aufruf zum Frieden richte sich an alle bewaffneten Gruppen, die in Kolumbien aktiv seien. Petros Amtsvorgänger Duque hatte die Gespräche mit der ELN 2019 nach einem Anschlag auf eine Polizeikaserne abgebrochen. Die Rebellengruppe erklärte sich zu neuen Verhandlungen bereit. Zugleich forderte sie die künftige Regierung zu Reformen in der Agrarwirtschaft und zur Bekämpfung des Drogenhandels auf.

Kolumbien litt mehr als 50 Jahre unter einem Bürgerkrieg zwischen linken Rebellen, rechten Paramilitärs und der Regierungsarmee. 2016 schloss die Regierung einen Friedensvertrag mit der linken FARC-Guerilla.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.