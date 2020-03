Julius von Bismarck ist international für seine oft extremen Kunstinterventionen bekannt. Der Künstler, der sein Studio in Berlin hat, peitschte schon das Meer aus, filmte Hurricans aus nächster Nähe, lenkte Blitze ab und malte einen Dschungel grün an. In seinen Arbeiten spielt Natur oftmals eine große Rolle - und in welchem Verhältnis der Mensch zu ihr steht.

Verhältnis von Natur und Mensch

Seine aktuelle Arbeit sollte eigentlich ab dem 26. März in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen sein. Zwar ist die Schau verschoben, aber sein Kunstwerk gibt es schon: "Feuer mit Feuer". 90 Minuten brennt es in Zeitlupe auf der Leinwand, glimmend, aufflackernd, lodernd, erlöschend. Bilder einer natürlichen Ästhetik, nicht nur für Pyromanen.

Julius von Bismarck hat Waldbrände gefilmt. Die Bilder seien in Schweden und Kalifornien entstanden, wie er im Dlf sagte: "Ich war dann mit Spezialeinheiten unterwegs, die mich unterstützt haben, wirklich im Brandherd filmen zu können."

Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk stellte von Bismarck fest, dass es ganz unterschiedliche Brände gibt: "Es gibt auch den natürlichen Waldbrand, und dann gibt es das ganz grauenhafte Gesicht des Brandrodens und das Gesicht unkontrollierten Brandes, der viele Menschen – und Tierleben kosten kann."

Viele Assoziationen, viele Fragen

"Feuer mit Feuer" ist kein eindimensionales Werk, das nur eine Deutung zulässt. Viele Assoziationen stößt sie an, viele Fragen werden aufgeworfen. Zum Beispiel "Brennt der Wald jetzt aus natürlichen Gründen oder brennt der Wald aufgrund der Klimaerwärmung?", wie von Bismarck weiter sagte.

Gleichzeitig scheine es ihm, als ob die Nutzbarmachung des Feuers aktuell unser Dasein ausmacht. In der aktuellen Situation der Corona-Krise - der Verkehr ist eingeschränkter, Fabriken stehen still - spüre man ja schon die Auswirkungen, so von Bismarck: "Die Natur hat eine Atempause."

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.