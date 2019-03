Das Thema der Ausstellung, so Anja Reinhardt, sind menschliche Abgründe, vergleichbar mit dem von C.G. Jung entwickelten "kollektiven Unterbewusstsein". Das Künstlerduo schafft eine Welt, die verunsichert und den Betrachter auf die eigene Geschichte zurückwirft. Die Ausstellung besteht aus raumgreifenden Installationen sowie übergroßen Puppen aus Plastilin, Ton, Textil und Kunsthaar - beeindruckende Geschöpfe.

Extreme körperliche Begierden

Die von Nathalie Djurberg geformten Figuren sind auf den ersten Blick knuffig und erinnerten zunächst an die Knetfiguren "Wallace & Gromit" und ähnliche Plastillingeschöpfe, so unsere Kritikerin. Doch bei genauerer Betrachtung sind die Vögel grausam, hacken aufeinander ein; die menschlichen Puppen zeigen extreme körperliche Begierden; die Geschlechsteile sind übertrieben groß dargestellt. Andere Tiere dienen dazu Alltagsszenen nachzustellen, die aber alles andere als harmlos sind.

Musik erzählt eigene Geschichte

Es geht um Begierde, Lust und Exzess, sagt Anja Reinhardt, und es ist beeindruckend wie die von Nathalie Djurberg geschaffenen Figuren den Betrachter in den Bann ziehen. Gezeigt werden Videoarbeiten und Installationen. Die Musik von Hans Berg läßt die Werke noch einmal ganz besonders wirken. Die Musik, so Reinhardt, unterstreicht die Stimmung und erzählt eine ganz eigene Geschichte.

2009 gewann das schwedische Künstlerduo Djurberg und Berg den Silbernen Löwen in Venedig. Sie werden gefeiert für ihren schwarzen Humor und ihre bühnenreifen Installationen.

Die Ausstellung in der Schirn gibt keine Antworten, sagt Anja Reinhardt, aber werfe, wie so häufig in der Kunst, viele Fragen auf.