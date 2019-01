Der Bundesverband Digitale Wirtschaft hat Leitlinien für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz veröffentlicht.

Darin geht es um Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Wirtschaft, um ethische Fragen sowie um Ideen dafür, wie erreicht werden kann, dass Künstliche Intelligenz in der Gesellschaft akzeptiert wird. Angeführt werden zum Beispiel Einsatzmöglichkeiten, die gesellschaftlichen Mehrwert bieten - etwa in der Medizin oder bei der Suche nach Personal. Künstliche Intelligenz könne dort Analysen frei von Diskriminierung vornehmen. Der Verband geht davon aus, dass durch die Technologie mehr neue Arbeitsplätze geschaffen werden als alte verloren gehen. Er fordert zudem Änderungen beim Datenschutz, um mehr Daten zur Verarbeitung verfügbar zu machen. Gleichzeitig wird in den Leitlinien betont, dass die Daten transparent eingesetzt werden müssen, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen.