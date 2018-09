Die Enquete-Kommission des Bundestags zur künstlichen Intelligenz kommt heute zum ersten Mal zusammen.

Sie soll Chancen der KI und die damit verbundenen Herausforderungen untersuchen. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Schöne, sagte im Deutschlandfunk (Audio), angesichts der gravierenden Veränderungen, die die künstliche Intelligenz schaffe, müsse alles in Frage gestellt werden. Als Beispiel nannte Schöne das Arbeitsrecht und den Datenschutz. Es müsse in der Gesellschaft diskutiert werden, welche Daten eine KI sammeln dürfe, welche Aufgaben der Einzelne habe und was der Maschine überlassen werde.



Die Enquete-Kommission setzt sich aus 19 Mitgliedern des Bundestages und 19 Sachverständigen zusammen. Sie soll in zwei Jahren ihre Ergebnisse und Handlungsempfehlungen vorlegen.