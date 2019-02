Bischöfe in der EU haben eine gemeinsame Erklärung zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz verfasst.

Die zuständige EU-Bischofskommission in Brüssel teilte mit, Anlass sei die steigende Zahl dringender und komplexer moralischer Fragen in diesem Themenbereich. Außerdem schreite die technologische Entwicklung schnell voran. Die Erklärung der Bischöfe solle einen ethischen und rechtlichen Rahmen für Gestaltung, Produktion, Nutzung und Steuerung von Künstlicher Intelligenz, KI, sein.



Die Kirchenvertreter betonten darüber hinaus, es sei nicht möglich, KI wie beispielsweise Roboter bedingungslos zu akzeptieren. Die menschliche Person habe unbedingt Vorrang. Die unterschiedlichen Akteure seien in einer komplexen und globalisierten Gesellschaft aber zunehmend miteinander verbunden.