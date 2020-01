In der Debatte um eine stärkere Regulierung für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union haben sich mehrere Branchenvertreter zu Wort gemeldet.

Sundar Pichai, Chef des Google-Mutterkonzerns "Alphabet", hat bei einem Treffen in Brüssel einen "ausgewogenen Ansatz" gefordert, der sowohl die Gefahren als auch die gesellschaftlichen Möglichkeiten ausbalanciere. Die Regeln sollten zudem auf die verschiedenen Bereiche angepasst werden, zum Beispiel den Einsatz von KI im Medizin-Sektor oder für selbstfahrenden Autos, so Pichai weiter.



Auch der Verband der Computer- und Kommunikationsindustrie CCIA hat die Europäische Kommission in einem Schreiben vor zu strengen EU-Regelungen gewarnt. Um die Entwicklung in Europa nicht einzuschränken, sollte es keine One-Size-Fits-All-Lösung geben, heißt es in diesem Brief. Stattdessen sollten sich die EU-Regulierungen auf die sensiblen Bereiche konzentrieren, zum Beispiel den Gesundheitsbereich.



Der Verband CCIA vertritt die Interessen von großen US-Firmen wie Microsoft, Facebook, Google und Amazon, die in den vergangenen Jahren immer wieder für fehlende Transparenz und mangelhaften Datenschutz kritisiert wurden. Zudem gibt es unter Wissenschaftlern ethische Bedenken, vor allem bei dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Bereich der Verteidung oder Gesichtserkennung.



Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einem White Paper zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz, das bald veröffentlicht werden soll.