Bundesinnenminister Seehofer hat für einen verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz geworben.

Ethische Fragen müssten und würden diskutiert werden, sagte er beim Digitalgipfel der Bundesregierung in Nürnberg. Offenheit sei bei der Debatte besonders wichtig. Deutschland sei bei der Künstlichen Intelligenz zwar gut im Rennen, aber noch nicht an der Spitze. Das müsse der Anspruch sein, betonte Seehofer.



Der Schwerpunkt des zweitägigen Treffens liegt auf Künstlicher Intelligenz, also beispielsweise selbstfahrenden Autos, Robotern in der Altenpflege oder denkenden und sprechenden Computern. Bislang gelten vor allem China und die USA als führend in diesem Bereich.