In einer im Fachmagazin Cell veröffentlichten Studie berichten sie von ihren künstlichen Mäuse-Embryos, die in einem Bioreaktor herangereift sind. Sie entwickelten sich aus Stammzellen in einer Petrischale. Das heißt, es wurde kein Ei mit Sperma befruchtet, so wie sonst Leben entsteht. Denn noch seien Ansätze von Organen gewachsenen und auf einem Video ist ein Herzschlag zu sehen. Die Embryos entwickelten sich aber nicht zu lebenden Tieren weiter.