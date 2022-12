Das Kabinett beschloss eine kürzere Haftdauer bei nicht bezahlter Geldstrafe. (dpa / picture alliance / Thomas Frey)

Einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedete das Bundeskabinett am Mittag in Berlin. Dieser sieht vor, dass ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe künftig nicht mehr einem, sondern zwei sogenannten Tagessätzen entsprechen soll. Damit würde sich die Haftzeit halbieren. Zugleich soll der Katalog der Gründe, die bei der Strafzumessung zu beachten sind, erweitert werden. Danach sollen künftig auch geschlechtsspezifische Motive sowie Motive, die sich gegen die sexuelle Orientierung richten, berücksichtigt werden.

Zudem hat das Kabinett Eckpunkte für eine bundesweite Ernährungsstrategie gebilligt. Der zuständige Minister Özdemir will erreichen, dass das Essen in Kantinen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere aber in Schulen und Kitas gesünder und nachhaltiger wird.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.