600 Millionen Euro will sich die Koalition die bessere Facharztversorgung kosten lassen. 600 Millionen, für die kein Cent aus der Haushaltskasse fällig wird. Denn zahlen werden allein die gesetzlich Versicherten. Anders gesagt, die gute Haushaltslage der gesetzlichen Krankenkassen macht das großzügige Angebot der Koalition an die Versicherten überhaupt möglich. Ohne die aktuellen Mehreinnahmen und Überschüsse bei den Krankenkassen wäre es wohl auch kaum zu dieser Reform gekommen, mit der die große Koalition die Unterschiede zwischen den Behandlungskosten für privat und gesetzlich Versicherte wenigstens ein Stück weit aufheben möchte.

Ein kleiner Fortschritt, mehr aber nicht

Die Ärzte werden sich freuen können, denn jeder neue Patient bringt einen Bonus in die Kasse. Dafür werden sie die vorgeschrieben fünf zusätzlichen Sprechstunden pro Woche sicherlich in Kauf nehmen. Und auch die gesetzlich Versicherten werden sich freuen können. Besteht doch die Chance, dass sie tatsächlich schneller einen Termin beim Facharzt bekommen, anstatt dort Wochen oder gar Monate auf der Warteliste zu stehen. So gesehen ist das ein kleiner Fortschritt. Eine wirkliche Reform ist es aber nicht. Denn an den Strukturfragen wurde gar nicht erst angesetzt.

Die Kluft zwischen privat und gesetzlich bleibt

Die werden mit dem zusätzlichen Geld für gesetzlich Versicherte nur etwas zugeschüttet und überdeckt. Die Tatsache, dass ein privat Versicherter Patient ökonomisch betrachtet für die Ärzte den 2,3 fachen Wert gegenüber einen gesetzlich Versicherten hat, wird mit der Reform nicht in Frage gestellt. Und das obwohl auch die privaten Krankenkassen unter diesen Lasten leiden und spüren wie ihre potenzielle Klientel allmählich abhanden kommt, weil sich das im Alter bis auf den öffentlichen Dienst kaum noch jemand leisten kann und will, was da an tatsächlichen Kosten auf die privat Versicherten zukommt.

Eine politische Lösung hätte also zumindest auf eine Nivellierung und Angleichung der Honorarsätze für private und gesetzlich Versicherte hinauslaufen müssen, um an den Strukturen langfristig etwas ändern zu können. Dann hätte es auch tatsächlich einen Sinn gemacht, den gesetzlich Versicherten tiefer in die Tasche zu greifen und mehr Geld für ihre Behandlung auszugeben. Diesen Mut aber hat die große Koalition nicht aufgebracht. Diesen Streit wollte sie intern und mit den Ärzten und Krankenkassen nicht ausfechten, obwohl sie gerade als große Koalition dazu in der Lage sein sollte.

Das System kann schnell wieder an Grenzen stößen

Insofern ist die Reform politisch zu kurz gesprochen, obwohl sich die gesetzlich Versicherten vorerst werden freuen können. Doch es stellt sich schon heute die Frage, wie lange man dieses Bonussystem wird aufrechterhalten können. Denn sollte die Konjunktur einmal einbrechen und damit auch die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, dann werden solche Bonussysteme schnell und gerne wieder in Frage gestellt, weil sie mit der angemessenen Versorgungssicherheit nicht zwingend etwas zu tun haben und die Unterschiede zwischen privat und gesetzlich Versicherten werden schnell wieder die alten sein.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.