Angesichts der Corona-Krise wirbt die IG Metall für eine Vier-Tage Woche. Damit ließen sich Industriejobs halten, statt sie abzuschreiben, sagte Gewerkschaftschef Hofmann. In einigen Unternehmen gibt es bereits Vereinbarungen, die eine Reduzierung der Arbeitsstunden vorsehen.

Der IG-Metall-Vorsitzende glaubt, dass auch die Betriebe lieber die Wochenarbeitszeit verkürzen würden als Beschäftigte zu entlassen. "Das sichert Fachkräfte und spart zum Beispiel Kosten für einen Sozialplan", sagte Hofmann der "Süddeutschen Zeitung". Details zur Finanzierung nannte er nicht. Er sprach nur von einem "gewissen Lohnausgleich für die Beschäftigten, damit es sich die Mitarbeiter leisten können".



Auch die Linke hatte bereits für einen zusätzlichen freien Tag plädiert. Parteichefin Kipping forderte die Bundesregierung dazu auf, die Corona-Krise als Anlass zur Einführung einer flächendeckenden Vier-Tage-Arbeitswoche zu nehmen. Befristet auf ein Jahr lang solle der Staat einen Lohnzuschuss zahlen.

Unternehmen nicht abgeneigt

Viele Firmen stehen einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit als Antwort auf die gegenwärtige Krise aufgeschlossen gegenüber. Unternehmen wie Bosch, ZF und Daimler haben erst in diesem Sommer Vereinbarungen zur Reduzierung der Arbeitszeit getroffen. Dabei müssen die Beschäftigten allerdings Einbußen hinnehmen. Pläne für eine kürzere Arbeitszeit wurden auch bei Continental und Airbus diskutiert. Als Vorbild gilt unter anderem die Vier-Tage-Woche, mit der Volkswagen Anfang der 1990er-Jahre Zehntausende Arbeitsplätze rettete.



Die Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie hatten unter dem Eindruck der aufziehenden Coronakrise im März für rund vier Millionen Beschäftigte der Branche vereinbart, die Entgelte in diesem Jahr nicht zu erhöhen. Damit könnte das Thema Vier-Tage-Woche mit der nächsten Tarifrunde ab dem Jahreswechsel auf den Tisch kommen.

Debatte auch in Österreich

In Österreich hat die sozialdemokratische SPÖ ein staatlich gefördertes Programm zur Arbeitszeitverkürzung vorgeschlagen. Wie der ORF berichtet, sieht das Modell vor, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit um 20 Prozent reduzieren und dafür auf rund fünf Prozent des Nettogehalts verzichten. Die restlichen Kosten soll zwischen dem Unternehmen und dem österreichischen Arbeitsamt AMS aufgeteilt werden. Eine solche Förderung soll maximal drei Jahre laufen, so der SPÖ-Vorschlag.



Äußerungen der heutigen finnischen Regierungschefin Marin zur Vier-Tage-Woche aus ihrer Zeit als Verkehrsministerin gingen Anfang des Jahres durch die Medien.

Mehr Freizeit, höhere Produktivität

Dass sich Arbeitszeitmodelle verändern, ist normal. Auch die derzeitige Fünf-Tage-Woche war nicht immer die Regel. Mitte der Fünfziger-Jahre waren es noch sechs Tage - die Gewerkschaften warben mit dem Slogan "Samstags gehört Vati mir" für eine Verringerung. Denn durch Maschinen war die Produktivität deutlich gestiegen. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten führten immer mehr Branchen die Fünf-Tage-Woche per Tarifvertrag ein. Dass die menschliche Arbeitskraft durch Maschinen und Digitalisierung immer weniger gebraucht werde, ist auch heutzutage ein Argument in der Debatte - auch wenn es etwa in Bereichen wie der Pflege oder der Kinderbetreuung teilweise nicht zutrifft oder vielen nicht wünschenswert erscheint.



Die Vorteile einer kürzeren Wochenarbeitszeit werden seit Jahren auch unabhängig von Krisen diskutiert. Auf der Hand liegt der Zeitgewinn für die Arbeitnehmer. Studien belegen, dass die Produktivität durch eine geringere Arbeitszeit sogar zunehmen kann. Microsoft machte diese Erfahrung bei einem Test mit hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Japan.



Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, plädiert schon länger für eine flächendeckende 32-Stunden-Woche. Arbeit sei in Deutschland noch immer sehr ungleich verteilt, sagte sie dem Tagesspiegel. Mit einer 32-Stunden-Woche würden Männer durchschnittlich etwas weniger pro Woche arbeiten, Frauen etwas mehr - so täten sich Freiräume auf, um Fürsorgearbeit wie Kinder- oder Seniorenbetreuung gerechter zu verteilen, sagte Allmendinger.



Aus Firmen, in denen bereits flexible und geringere Arbeitszeitmodelle ausprobiert werden, gibt es durchaus positive Signale. Die Co-Geschäftsführerin des Berliner Software-Unternehmen Tandemploy, Anna Kaiser, erzählte zum Beispiel im Deutschlandfunk, dass eine frischgebackene Mutter nach drei Monaten Elternzeit mit 15 Stunden in ihr Unternehmen zurückgekehrt sei. Hätte die Firma der Mutter nicht ermöglicht im flexiblen Modell zurückzukommen, hätte das Unternehmen ein Jahr auf sie warten müssen, glaubt Kaiser.

Viele Fragen zur Vier-Tage-Woche sind offen

Dass Arbeit einfach auf mehr Schultern verteilt und so Arbeitslosigkeit verhindert oder verringert wird, mag für einzelne Unternehmen und in Krisenzeiten eine geeignete Maßnahme sein. Doch praktikabel ist das nicht immer: In Branchen, in denen Fachkräftemangel herrscht, gibt es nicht genug Menschen, die sich die Arbeit aufteilen könnten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet unter anderem von einem Fall in Schweden, wo der Versuch eines 6-Stunden-Tags in einem Altenheim daran scheiterte, dass viele neue Mitarbeiter eingestellt werden mussten. Das habe sich als zu teuer erwiesen.



Unklar ist zudem, wie sich eine geringere Arbeitszeit - und damit je nach Modell ein geringerer Lohn - auf die Altersvorsorge auswirkt. Wenn durch die Arbeitszeitreduzierung ein größerer Teil des Einkommens wegfällt, könnten sich Geringverdiener das voraussichtlich nicht leisten.



Im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova wies Josephine Hofmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation darauf hin, dass manche Arbeitsfelder beispielsweise von Kunden abhängig sind und von der Arbeit anderer Firmen. Dann lasse sich aus Organisationsgründen nicht immer eine Vier-Tage-Woche etablieren.

