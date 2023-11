Nach Urteil aus Karlsruhe

Welche Auswirkungen wird das Bundesverfassungsgerichts-Urteil auf den Verteidigungsetat haben? (picture alliance/dpa | Christophe Gateau)

Der CDU-Politiker und Sicherheitsexperte Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk, er mache sich große Sorgen. Er appellierte an die politischen Lager, gemeinsam konstruktiv nach Lösungen zu suchen, um die Finanzierung der Bundeswehr zu sichern. Hier gehe es nicht um Parteipolitik, sondern um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, so Kiesewetter. Er zog in diesem Zusammenhang auch die Sinnhaftigkeit der Schuldenbremse in Zweifel: Diese sei ein Fetisch aus vergangenen Zeiten, der die Krise leugne. Der SPD-Politiker Stegner dagegen befürchtet eigenen Worten zufolge keine Auswirkungen auf den Verteidigungshaushalt. Er gehe davon aus, dass die Haushaltsberatungen für 2024 weitgehend nach Plan zu Ende geführt würden, sagte Stegner ebenfalls im Deutschlandfunk.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte zuvor einen Nachtrags-Haushalt der Ampel-Regierung für das Jahr 2021 für nichtig erklärt. Demnach durfte die Ampel-Koalition 60 Milliarden Euro an nicht benötigten Krediten zur Bewältigung der Corona-Pandemie nicht einfach umwidmen und in den "Klima- und Transformationsfonds" überführen. Finanzminister Lindner kündigte daraufhin an, einen neuen Wirtschaftsplan auszuarbeiten.

