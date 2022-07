Mit dem Küssen haben die Menschen auch das Herpes-Virus verbreitet. (Unsplash / Cassie Lopez)

Die Varianten des modernen Stammes gingen alle auf die Jungsteinzeit oder Bronzezeit zurück, sagte die Wissenschaftlerin Christiana Scheib von der University of Cambridge, die Mitautorin einer im Fachblatt "Science Advances" veröffentlichten Studie. Dies sei auch die Zeit gewesen, in der Menschen begonnen hätten, sich zu küssen. Zuvor sei das Virus vor allem von Eltern an Kinder weitergegeben worden. Das Küssen habe dem Virus eine neue Möglichkeit geboten, sich weiter zu verbreiten. Romantische Küsse sind laut den Forschern frühestens in der Bronzezeit belegt. Es sei aber schwierig, den genauen Beginn auszumachen oder mit Sicherheit zu belegen, dass sie mit der Verbreitung des Lippenherpes in Verbindung stehen.

Für ihre Studie hatten die Forscher die Zahn-DNA von hunderten Menschen aus früheren archäologischen Funden untersucht. Bei vier der Proben fanden sie das Virus. Bisher stammten die ältesten genetischen Daten für Herpes aus dem Jahr 1925.