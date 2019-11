Vor der Küste von Togo in Westafrika haben Piraten einen griechischen Öltanker überfallen und vier Seeleute entführt.

Wie das griechische Ministerium für Handelsschifffahrt mitteilte, wurde die "Elka Aristotle" in der Nacht auf Montag vor dem Tiefseehafen der Hauptstadt Lomé von bewaffneten Unbekannten angegriffen. Die Entführer nahmen vier der 24 Besatzungsmitglieder als Geiseln. Ein Wachmann erlitt den Angaben zufolge Schussverletzungen. Die Küstenwache ermittelt.



Die Seerouten vor der Küste Westafrikas zählen zu den gefährlichsten der Welt. Erst am Wochenende enterten Piraten vor der Stadt Cotonu in Benin einen norwegischen Frachter und brachten neun Besatzungsmitglieder in ihre Gewalt.