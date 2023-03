Landesverbände

Konstantin Kuhle bei einem Landesparteitag der FDP Niedersachsen. (dpa / Moritz Frankenberg)

Auf den 34-jährigen Kuhle entfielen bei einem Parteitag in Hildesheim 63 Prozent der Stimmen. Er setzte sich gegen fünf weitere Bewerber durch. Kuhle war zuvor Generalsekretär der FDP-Landespartei. Er stellte eine detaillierte Aufarbeitung des Landtagswahlergebnisses in Niedersachsen in Aussicht. Der bisherige Vorsitzende Birkner hatte nach dem Scheitern der FDP an der Fünf-Prozent-Hürde seinen Rückzug angekündigt.

In Niedersachsen wählte nach dem erneut verpassten Einzug in den Landtag heute auch die Linke eine neue Spitze. Auf dem Parteiteitag in Hannover setzten sich Franziska Junker und Thorben Peters als Vorsitzende durch.

In Rheinland-Pfalz hatte die FDP zuvor Bundesverkehrsminister Wissing als Vorsitzenden des Landesverbands bestätigt. Der 52-Jährige hat das Amt seit 2011 inne.

