Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba übt Kritik an dem vereinfachten Einbürgerungsverfahren Russlands. (Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP)

Außenminister Kuleba nannte den Vorstoß einen weiteren Eingriff in die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine, der mit den Normen und Grundsätzen des Völkerrechts unvereinbar sei. Russlands Präsident Putin hatte zuvor ein Dekret veröffentlicht, das es allen Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine ermöglicht, die russische Staatsbürgerschaft in einem vereinfachten Verfahren zu beantragen. Bislang hatten dazu nur die Bewohner der Donbass-Regionen Donezk und Luhansk sowie der südukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson Zugang. In den besetzten südlichen Regionen arbeiten die russischen Besatzungsbehörden nach eigenen Angaben bereits an einem Referendum über einen Anschluss an Russland. In Donezk und Luhansk hatten die prorussischen Separatisten im Jahr 2014 Volksrepubliken ausgerufen.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.