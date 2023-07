Ukrainischer Außenminister

Ukraines Außenminister Kuleba (AFP / KAY NIETFELD)

Das stellte der ukrainische Außenminister, Kuleba, in einem Interview mit Radio Swoboda klar. Man wäre auch mit dem „israelischen“ Sicherheitsmodell zufrieden, das im sogenannten Zehn-Jahres-Abkommen festgelegt sei und bedeutende Waffenlieferungen der USA an Israel vorsehe. Die Ukraine brauche kein zweites Budapester Memorandum, als Atomwaffen im Gegenzug für “leere Versprechungen” abgegeben wurden. Kuleba zufolge wäre eine Mitgliedschaft der Ukraine im Verteidigungsbündnis die stärkste und mächtigste Garantie dafür, dass es in Europa keinen Krieg mehr gibt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich grundsätzlich zufrieden mit den Ergebnissen des Nato-Gipfels gezeigt. “Die Ergebnisse des Gipfels sind gut, aber wenn es eine Einladung gäbe, wären sie perfekt”, sagte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg.

Kremlsprecher Peskow bezeichnete die Pläne des Westens, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, als "extrem falsch und möglicherweise sehr gefährlich". Laut ihm würden diese Garantien die Sicherheit Russlands gefährden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.