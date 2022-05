Hafen der Schwarzmeerstadt Odessa (IMAGO/YAY Images)

Moskau versuche, die internationale Gemeinschaft zu erpressen, sagte Kuleba beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Der stellvertretende russische Außenminister Rudenko hatte erklärt, Moskau sei bereit, Korridore für die Schiffe einzurichten. Im Gegenzug müssten allerdings einige Sanktionen aufgehoben werden.

Die Bundesregierung äußerte sich skeptisch. Die Absicherung der Schiffsrouten sei nicht gewährleistet, hieß es in Berlin. Auch gebe es die Sorge, dass die russische Marine die Räumung der Minen für eigene Angriffe nutzen könnte. Man müsse sich fragen, ob der russische Vorschlag überhaupt ernst gemeint sei.

Weil Russland die Häfen blockiert, lagern in den ukrainischen Silos mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide, die nun nicht in andere Länder exportiert werden können. Experten befürchten Hungersnöte in Teilen der Welt.

