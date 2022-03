Ukraine-Krieg Kuleba zu weiterem Treffen mit Lawrow bereit

Im türkischen Antalya haben die Außenminister Russlands und der Ukraine, Lawrow und Kuleba, über mögliche Wege aus dem Krieg verhandelt. Kuleba sagte im Anschluss, er sei bereit, sich wieder in diesem Format zu treffen. Es gebe aber noch keine Fortschritte in Richtung Waffenruhe. Am schwierigsten sei die Lage derzeit in der Hafenstadt Mariupol. Lawrow meinte dazu, Russland habe der Ukraine Vorschläge unterbreitet und warte nun auf eine Antwort.

10.03.2022