Karriere-Ende

Nach 50 Jahren hat die Berliner Kultband "City" ein letztes Konzert in Berlin gegeben und die Karriere beendet (Archivbild). (picture alliance / ZB / Nico Schimmelpfennig)

Damit ist nach den Puhdys eine weitere erfolgreiche Rockgruppe aus dem Osten Deutschlands in den Ruhestand gegangen. City wurde 1972 in Berlin-Köpenick gegründet und zählte in der DDR zu den erfolgreichsten Bands. Ihre größten Hits waren "Am Fenster", "Wand an Wand" oder "Mir wird kalt dabei".

Vor zwei Jahren starb Schlagzeuger Klaus Selmke. Danach entschied die Band, deren Mitglieder inzwischen alle mindestens 70 Jahre alt sind, nach einer Jubiläums-Tour aufzuhören.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.