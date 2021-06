Die tschechische Schauspielerin Libuse Safrankova ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Das meldete ein tschechischer Fernsehsender unter Berufung auf ihre Familie. Große Beliebtheit auch in Deutschland erlangte Safrankova mit der Hauptrolle in dem Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahr 1973. Darüber hinaus spielte sie in fast 150 Kino- und Fernsehfilmen mit.

