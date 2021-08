Heute beginnt das 74. Internationale Filmfestival von Locarno.

Eröffnungsfilm ist das Actiondrama "Beckett" mit John David Washington in der Hauptrolle. Bis zum 14. August werden 209 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt. Zentrum des Festivals ist der internationale Wettbewerb um den Goldenen Leoparden.



Im Wettbewerb laufen auch vier von deutschen Produzenten mitfinanzierte internationale Gemeinschaftsproduktionen. Darunter ist der Thriller "Zeros and Ones" des US-amerikanischen Regisseurs Abel Ferrara.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.