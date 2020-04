Der Bund will Museen und Gedenkstätten in der Corona-Krise mit zehn Millionen Euro unterstützen.

Damit sollen beispielsweise Schutzvorrichtungen eingebaut, Hygienemaßnahmen ergriffen und die Steuerung der Besucher optimiert werden. Kulturstaatsministerin Grütters sagte der Funke Mediengruppe, ihr sei bewusst, dass Museen und Gedenkstätten darauf warteten, ihre Pforten nach der coronabedingten Schließung wieder öffnen zu können. Kultur stärke gerade in dieser Lage den gesellschaftlichen Zusammenhalt.



Die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen für Museen sind unterschiedlich geregelt. So dürfen die Häuser in Thüringen seit dieser Woche wieder öffnen, in Sachsen-Anhalt ab dem 4. Mai. Berlin will einige Museen ebenfalls Anfang Mai öffnen.