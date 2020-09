Uli Stein, einer der bekanntesten Cartoonisten Deutschlands, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Dies teilte seine Stiftung für "Tiere in Not" in Hannover mit. Der ehemalige Journalist veröffentlichte Anfang der 80 Jahre seine ersten Bilder. Die gezeichneten Mäuse, Katzen, Hunde und Pinguine wurden seitdem nach Angaben der Stiftung in mehr als 13 Millionen Büchern und millionenfach auf Postkarten verbreitet.