Die Bundesregierung hat ein Förderprogramm für Kinos im ländlichen Raum angekündigt.

Kulturstaatsministerin Grütters sagte, dass bis zu 17 Millionen Euro dafür bereitstünden. Das Geld solle beispielsweise zur Erneuerung der Technik oder einer umweltfreundlichen Sanierung dienen. Grütters ergänzte, gerade im ländlichen Raum brauche man Orte der kulturellen Begegnung und des Austauschs.



Das Programm richtet sich in erster Linie an Betreiber, deren Kinos in Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern liegen.