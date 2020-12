Der Hamburger Kultursenator Brosda plädiert für eine neue Form der solidarischen Absicherung für selbstständige Künstler.

Er sei dafür, die Arbeitslosenversicherung zu einer Art Arbeitsversicherung weiterzuentwickeln, in die man einzahlen könne, um sich für Phasen zu versichern, in denen kein Einkommen da sei, sagte Brosda der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das wäre dann so eine Art Kurzarbeitergeld für Künstlerinnen und Künstler. Er hoffe auf einen Lerneffekt aus der Corona-Krise, damit die soziale Sicherung der Künstler verbessert werde. Der SPD-Politiker Brosda ist auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.