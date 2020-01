Die Klassik Stiftung Weimar will eine digitale Plattform aufbauen, in der ihr Archiv, ihre Bibliothek und das Museum zusammengeführt werden.

Präsidentin Ulrike Lorenz sagte, ein solcher virtueller Forschungsraum könne auch ein Pionierfall in Deutschland sein: "Ich stelle mir das als eine Art Raum vor, wo das alles hineinfließt und dann der Benutzer - das kann sowohl der Laie als auch der Forscher sein - durch Fragestellungen sich eine Sammlung temporär zusammensucht."



Wichtig für die Kulturschaffende: Es geht nicht nur um Erkenntnisse für die Menschen und die Forschung. Auch das Vergnügen soll bei dem Projekt nicht zu kurz kommen, gerade für die Laien. Schon bei ihrem Antritt als Chefin einer der größten deutschen Kulturstiftungen hatte Lorenz die Digitalisierung als zentrales Thema genannt.



Nach ihren Worten trägt die Stiftung auch gesellschaftliche Verantwortung. So habe man die Weimarer Erklärung sehr bewusst mit unterschrieben. Mit der Erklärung hatten sich Vertreterinnen und Vertreter von Wissenschaft, Kultur und politischer Bildung vor der Landtagswahl in Thüringen gegen Auffassungen der AfD positioniert.