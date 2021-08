Der US-Schauspieler Ed Asner ist gestorben.

Er war 91 Jahre alt. Asner ist in Deutschland vor allem durch die Fernsehserien "Mary Tyler Moore" und "Lou Grant" aus den 1970-er Jahren bekannt geworden, in denen er einen Journalisten spielt. Im Jahr 2009 sprach er die Hauptrolle in dem Animationsfilm "Oben". Ed Asner hat unter anderem zwei Golden Globes und drei Emmy-Fernsehpreise gewonnen.

